Калининградец перевёл 167 тысяч за «работу на судне» и остался без денег

В Калининграде 27-летний местный житель лишился более 167 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу на судно. Об этом сообщили в телеграм-канале областного УМВД в среду, 18 февраля.

По словам потерпевшего, вакансию он нашёл в группе по поиску работы в мессенджере и откликнулся на предложение. Вскоре с ним связался неизвестный мужчина, который пообещал официальное оформление, но заявил, что для подготовки документов нужно заранее перевести деньги.

Калининградец отправил указанную сумму на продиктованный счёт, однако собеседник перестал выходить на связь, а переписка исчезла. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»).