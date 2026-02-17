В Калининграде двое гонимых жаждой мужчин через окно влезли в магазин и похитили «топливо» для своих подвигов

ВКонтакте

В Калининграде двое мужчин через окно влезли в магазин и пытались украсть несколько упаковок различных напитков. Злоумышленников задержали с поличным сотрудники частного охранного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 17 февраля.

Двое ранее судимых 29-летних приятелей в 1:30 отжали окно и проникли в магазин на ул. Нансена. Подозреваемые не знали, что сработала сигнализация, и пока они пытались вынести упаковки с энергетиками, соками и слабоалкогольными напитками на 7 тыс. рублей, их уже встречали правоохранители.

Неудачливых похитителей поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 пп. «а,б» ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершённое группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище»). Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.