Житель Черняховского района продал доступ к банковскому счёту мошенникам и попал под уголовное дело

В Черняховском районе задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 14 февраля.

По предварительным данным, молодой человек нашёл в мессенджере объявление о денежном вознаграждении за предоставление банковского счёта в пользование третьим лицам. Он передал неизвестным реквизиты своего счёта и данные для входа в личный кабинет, получив за это 2 000 рублей. Впоследствии на этот счёт поступали деньги, похищенные аферистами у жителей Омской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.