В момент гибели прикручивал номерной знак: сбитого на «Берлинке» водителя Toyota перед аварией занесло на скользкой дороге

Водитель, погибший на трассе Калининград — Мамоново 2, перед этим уже попал в ДТП. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По предварительным данным, за несколько минут до смертельной аварии Toyota занесло, и машина воткнулась в сугроб. Другие автомобилисты помогли вытолкать машину, а номерной знак оказался в снегу. Мужчина подобрал номер и прикручивал знак, когда его сбил Peugeot.

«Мы проезжали мимо через 15 минут после аварии, видели машины битые и тело переломанное», — рассказала знакомая погибшего.