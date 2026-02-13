Калининградку с летящей походкой и заплетающимся языком не взяли на борт до Москвы

ВКонтакте

В Храброво с рейса Калининград — Москва сняли пьяную 47-летнюю жительницу региона. За появление в общественном месте в неподобающем виде женщине грозит до 15 суток ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте в пятницу, 13 февраля.

Полицейских к выходу на посадку вызвали сотрудники авиакомпании, по словам которых у пассажирки изо рта был резкий запах алкоголя, она говорила невнятно и шла, шатаясь. Было принято решение «отстранить» даму от полёта.

Нарушительницу доставили в дежурную часть аэропорта, от проведения медицинского освидетельствования она отказалась.

В отношении калининградки составили административный протокол.