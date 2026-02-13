Пожар при прессовке баллонов на Краснокаменной: бизнесмен пойдёт под суд за смерть сотрудника

ВКонтакте

В Калининграде будет судить бизнесмена, по чьей вине погиб рабочий на Краснокаменной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу, 13 февраля.

По данным следствия, в 2023 году гендиректор двух компаний организовал на арендованной площадке по улице Краснокаменной переработку металлических баллончиков от газовых плит. Для проведения опасных работ он привлёк двух местных жителей, не оформив их официально и не обучив технике безопасности.

В мае того же года во время работы с гидравлическим прессом произошло воспламенение газовоздушной смеси, оставшейся в баллонах. 45-летний рабочий получил тяжёлые ожоги и вскоре скончался в больнице, второй пострадавший, 46-летний мужчина, получил тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем по неосторожности смерть человека»). Материалы направили в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.