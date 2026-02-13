Попался с «солью»: в Калининградской области арестовали наркосбытчика

ВКонтакте

В Гурьевском районе арестовали 30-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в пятницу, 13 февраля.

По версии следствия, 10 числа того же месяца мужчина через интернет-магазин организовал на территории региона 17 тайников с наркотиком пирролидиновалерофеноном («соль»). Общая масса изъятого вещества — 3,77 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Следствие настаивало на аресте обвиняемого, указав, что у него нет постоянного дохода, он может продолжить преступную деятельность или скрыться от следствия. Суд счёл доводы убедительными. Мужчину заключили под стражу до 11 апреля. Решение не вступило в законную силу.