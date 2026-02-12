В Неманском районе мужчина спилил сосну, ущерб превысил миллион рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя посёлка Берёзовка Неманского района, которого подозревают в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 12 февраля.

С заявлением в полицию обратился инспектор по охране леса. Он сообщил о незаконной вырубке крупного хвойного дерева на территории Лунинского участкового лесничества. Ущерб, нанесённый Государственному лесному фонду, составил свыше 1 миллиона рублей.

Полицейские оперативно прибыли на место и установили, что подозреваемый, не имея разрешения, с помощью бензопилы спилил сосну диаметром более 70 сантиметров. Мужчина не предоставил никаких документов, дающих право на вырубку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.