В Краснознаменске задержали браконьера, застрелившего четырёх косуль

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Краснознаменского района, подозреваемого в незаконной охоте на территории охотугодья «Великовское» недалеко от посёлка Полянское. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 12 февраля.

С заявлением в полицию обратился государственный охотничий инспектор. Он обнаружил на месте происшествия шкуры четырёх застреленных косуль — двух самцов и двух самок. Охота на этих животных запрещена в Калининградской области с 10 января и до открытия следующего сезона.

Подозреваемый признался, что убил косуль из найденного ранее в лесу ружья. По его словам, он собирал сухостой и решил поохотиться.

Сумма причинённого природе ущерба составила 640 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб»). Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.