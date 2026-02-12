Упал с моста и пробил лёд: в Калининграде из Преголи вытащили полуживого мужчину (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде мужчина упал со второй эстакады в Преголю и пробил лёд. Его вытащили и увезли на скорой. Об этом «Клопс» рассказал руководитель поисково-спасательной службы ГО и ЧС Калининграда Вячеслав Патракеев. Момент спасения мужчины снял очевидец.

Несчастный случай произошёл около 16:45 в четверг, 12 февраля, в районе улицы Карбышева, где много лет висела злополучная тарзанка. Охранники, дежурившие под мостом, увидели, как в реку упал мужчина и, пробив лёд, ушёл под воду. Всё произошло примерно в полутора метрах от берега.

Сотрудники транспортной полиции быстро сориентировались и вытащили пострадавшего. Оперативно подъехали вызванные на место городские спасатели и скорая. Сотрудники ГО и ЧС помогли медикам эвакуировать мужчину.

«На вид ему 30-35 лет, прилично одет. При нём нашли початую бутылку уксуса», — добавил руководитель поисково-спасательной службы.