Поймали пьяным за рулём: в Калининградской области у нетрезвого водителя конфисковали микроавтобус

Житель Гвардейского района лишился автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в четверг, 12 февраля.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Мужчину, ранее уже привлекавшегося за нетрезвое вождение, остановили сотрудники ГИБДД на улицах Гвардейска. Он управлял микроавтобусом Mercedes в состоянии опьянения.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ, лишил его водительских прав на два года и постановил конфисковать автомобиль в собственность государства.