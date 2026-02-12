17:24

Поймали пьяным за рулём: в Калининградской области у нетрезвого водителя конфисковали микроавтобус

Фото: прокуратура Калининградской области

Житель Гвардейского района лишился автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в четверг, 12 февраля. 

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Мужчину, ранее уже привлекавшегося за нетрезвое вождение, остановили сотрудники ГИБДД на улицах Гвардейска. Он управлял микроавтобусом Mercedes в состоянии опьянения.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ, лишил его водительских прав на два года и постановил конфисковать автомобиль в собственность государства.

В Калининградской области за неделю поймали 24 пьяных водителя.

