В Сочи спасли туриста из Калининграда, застрявшего в Агурском ущелье со своей компанией

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В горах Сочи трое туристов, среди которых был житель Калининграда, не смогли самостоятельно выбраться из Агурского ущелья. Об этом сообщили в телеграм-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Земляк отправился в вечернее путешествие вместе с парнем и девушкой — жителями Санкт-Петербурга и Подмосковья. Компания спускалась с Орлиных скал к Агурским водопадам — это популярный туристический маршрут в местных горах, однако продолжить путь не смогла: мост через реку оказался разрушен, а поднявшийся уровень воды и сильное течение не позволяли безопасно перейти Агуру вброд.

По словам спасателей, у путешественников не было фонарей, и в ущелье они оказались впервые. Понимая, что в темноте искать обратную дорогу рискованно, туристы позвонили по номеру «112» и попросили помощи.

«Сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили туристов, помогли им перейти реку и сопроводили по тропе к выходу из ущелья. Медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказали в ведомстве.