В Калининграде рухнула крыша стоянки, автомобили получили повреждения (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде кровля паркинга обрушилась на стоящие под ней автомобили. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл в ночь на 12 февраля на улице Горького. «Видел, что у некоторых серьёзные повреждения. Многие автовладельцы, наверное, не в курсе, что с их машинами», — поделился впечатлениями собеседник «Клопс».

По телефону, указанному на сайте парковки, отказались от комментария по поводу происшествия. Судя по указанному там прайсу, стоимость размещения легкового автомобиля под навесом составляет 5 000 рублей в месяц.

«На площадке закрытого типа вам не придётся очищать свой автомобиль зимой от снега, а осенью — от опавших листьев. <...> Крытая парковка также защищает ваш автомобиль от дождя и града», — говорится в описании паркинга.