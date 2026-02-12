Мог разве что шептать: московские хирурги спасли школьника из Калининградской области, вдохнувшего булавку (фото)

ВКонтакте

Торакальные хирурги Российской детской клинической больницы спасли 11-летнего мальчика из Калининградской области, который вдохнул изогнутую булавку. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения в четверг, 12 февраля.

Ребёнка в экстренном порядке доставили в федеральный центр бортом санавиации. До этого врачи по месту жительства провели телемедицинскую консультацию и попытались извлечь инородное тело, однако приняли решение о переводе пациента в Москву.

При поступлении мальчик мог говорить только шёпотом и жаловался на сильные боли в груди. Рентген показал, что булавка находится в области нижней доли левого бронха. Об операции рассказал заведующий отделением реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ Евгений Андреев:

«В ходе малоинвазивного вмешательства мы завели эндоскоп в левый главный бронх ребёнка, а при осмотре его нижней доли обнаружили скопление мокроты. После её удаления визуализировали предмет округлой формы — колпачок французской булавки. Инородное тело было изогнуто и острым концом пронзило бронх пациента.

Такая травма может привести к попаданию свободного воздуха в плевральную полость, дальнейшим нарушениям дыхания, к сдавлению и даже коллапсу лёгкого».

Булавку аккуратно извлекли под визуальным контролем с помощью оптических щипцов, это позволило минимизировать кровотечение. Контрольная рентгенография показала, что свободного воздуха в грудной полости нет.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Через три дня мальчика выписали под наблюдение врачей по месту жительства.