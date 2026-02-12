В Калининградской области хлебный фургон насмерть сбил женщину

ВКонтакте

В Краснознаменске местная жительница скончалась после наезда хлебного фургона. Об этом «Клопс» сообщает источник в экстренных службах региона, подробности рассказали в региональной ГАИ.

ДТП произошло в 7:38 среды, 11 февраля, около дома №20 на улице Калининградской. 58-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Огнеборцев в направлении Рабочей. Мужчина сбил 79-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте слева направо по отношению к машине. После этого фургон выехал на встречку и врезался в опору ЛЭП, затем грузовик отбросило вправо на придорожное дерево.

Пенсионерка получила тяжёлые травмы. Её успели транспортировать в ближайшую больницу, но увечья оказались слишком тяжёлыми. Пострадавшая скончалась.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.