На Приморском кольце у съезда к Храброво грузовик врезался в ограждение, есть погибший

На Приморском кольце в районе съезда к аэропорту Храброво водитель большегруза MAN врезался в отбойник и спровоцировал аварию. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции в среду, 11 февраля.

По предварительным данным, фура ехала из Калининграда в сторону Зеленоградска и около 16:20 врезалась в дорожное ограждение. Следовавшая за ней машина влетела в остановившийся полуприцеп.

Водитель грузовика погиб, женщина за рулём Toyota получила травмы — её увезли в больницу. На месте работают инспекторы ГАИ и полиция, движение на участке затруднено — водителям советуют объезжать этот отрезок дороги.