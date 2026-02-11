Калининградка приехала в БСМП с ушибом пальца и сломала обе руки, поскользнувшись у больницы (фото, видео)

ВКонтакте

Ссылка 69-летняя калининградка приехала в БСМП с травмой пальца, а выходя из такси, упала на льду около медучреждения и сломала обе руки. Об этом «Клопс» рассказал сын пострадавшей Фёдор. Во вторник, 10 февраля, Лидия Петровна (имя изменено) ушибла палец на ноге и решила съездить к врачу. Фёдор был на работе и вызвал маме такси от дома до травмпункта на Невского, 90. Выходя из машины перед шлагбаумом у въезда в больницу, Лидия Петровна поскользнулась и упала на спину. «Водитель и проходящая мимо женщина помогли маме зайти в травмпункт. Ей сделали рентген и диагностировали переломы обеих рук со смещением. Естественно, я сразу приехал туда. Маме было очень больно, её трясло. Ей вправили кости, наложили гипс, оформили в стационар. Следом в больницу для поддержки приехала моя жена и, выходя из машины, также упала перед шлагбаумом! Ровно на том же месте — благо отделалась ушибом и испугом после такого кульбита. Там вся дорога к больнице — это сплошной каток!» — возмущается Фёдор.

Мужчина говорит, что медики прогнозируют для мамы долгую реабилитацию. В семье возникли и другие сложности. Лидия Петровна живёт со своей мамой, которой 19 февраля исполняется 99 лет, и ухаживает за ней. Теперь ей самой, вполне здоровой женщине, нужен уход. «Пока с бабушкой находится мамин брат, сама мама ещё в больнице. Завтра будут опять осматривать и делать снимок, чтобы решить, отпустят ли маму домой к выходным. Я в срочном порядке решаю вопрос с сиделкой, ведь сама она ничего не может», — говорит собеседник «Клопс», добавляя, что и сам слёг с температурой. Калининградец считает ситуацию абсурдной и вопиющей. Люди приезжают в БСМП за помощью со всей области и получают дополнительные травмы около больницы. Фёдор пока не обращался к руководству медучреждения, но планирует разобраться, чья эта территория и кто отвечает за безопасность пешеходов на дороге к больнице. «Чуть позже буду консультироваться с юристом, изучать прецеденты. Надо наказывать ответственных за это! Позор нашим коммунальным службам, не могут обезопасить даже объекты социальной значимости!» — говорит калининградец.

Что говорят в больнице Как прокомментировали в БСМП, таксист высадил женщину не у входа в больницу, а на проезжей части возле шлагбаума. «Водителям или родственникам, которые привозят родных в травмпункт, необходимо подойти к посту и попросить открыть шлагбаум, чтобы подвезти человека прямо ко входу. А тут её высадили не у приёмного покоя, а рядом с парковкой, где она и упала. Сегодня в палату к пострадавшей заходили главврач Эдуард Хасаншин, начмед и начальник службы безопасности больницы. С женщиной пообщались, она настроена позитивно. Ей провели операцию, лечение оказывают в полном объёме, претензий к медикам нет. Пациентке, конечно, принесли извинения», — пояснили в медучреждении, ещё раз подчеркнув, что территория за шлагбаумом, где упала женщина, является городской.