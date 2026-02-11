15:23

Любит гулять по ТЦ и прячется в подъездах: что известно о пропавшем в Калининграде 12-летнем мальчике (обновлено)

Пропавший в Калининграде 12-летний мальчик и раньше уходил из дома, прятался в подъездах и гулял по торговым центрам. В ПСО «Запад» «Клопс» рассказали, как ищут мальчика. 

10 февраля около 13:00 Тимур вышел из школы в неизвестном направлении. В последний раз его видели в этот же день между 13 и 14 часами на улице Подполковника Емельянова: мальчик переходил дорогу. Об этом сообщили позвонившие на горячую линию очевидцы. 

Ребёнок живёт с мамой и отцом, в семье ещё трое детей: 15-ти, 13-ти и шести лет. Как рассказала мать, Тимур не берёт в школу телефон, так как боится потерять его. Обычно он возвращается домой пешком или добирается на автобусе. Мальчик любит гулять, особенно по большим магазинам. Ребёнок бывает в ТЦ «Европа», на Октябрьском острове, в микрорайоне Космодемьянского, на проспекте Победы. 

Тимур уже уходил из дома, прятался в подъездах или дворах. Обычно родственники находили мальчика своими силами. Бывало, что прохожие обращали внимание на одинокого ребёнка. 

В школе Тимур занимается с психологом и логопедом. В классе у него нет друзей, хотя он сам открытый и доверчивый мальчик. Иногда Тимур общается с приятелем из параллельного класса. 

Тимур с другим подростком попал на камеры наблюдения | Фото: кадр видеозаписи
Обновлено 13 февраля в 20:52

Найден, жив.

Ранее о поисках ребёнка сообщили в региональном УМВД. 

