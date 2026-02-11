В калининградском колледже во время уроков умер 17-летний учащийся

В калининградском колледже скончался 17-летний учащийся. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.
Трагедия произошла днём 10 февраля во время уроков. Известно, что у юноши была бронхиальная астма. Он начал задыхаться. Подростка пытался реанимировать педагог, потом — две бригады скорой помощи, однако все усилия оказались напрасными.
В региональном СКР сообщили, что по факту смерти студента организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Происшествие пообещали прокомментировать в министерстве образования региона.
Обновлено 11 февраля в 15:55
В минобразования региона подтвердили, что студенту стало плохо на занятии по дополнительной общеобразовательной программе. У молодого человека начался приступ, вызванный хроническим заболеванием.
«Сотрудники колледжа вызвали бригаду скорой и до её прибытия сами оказывали первую помощь. Реанимационные действия проводились двумя бригадами скорой помощи, однако спасти студента не удалось. Министерство образования и администрация колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего юноши»