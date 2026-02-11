В калининградском колледже во время уроков умер 17-летний учащийся

ВКонтакте

В калининградском колледже скончался 17-летний учащийся. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

Трагедия произошла днём 10 февраля во время уроков. Известно, что у юноши была бронхиальная астма. Он начал задыхаться. Подростка пытался реанимировать педагог, потом — две бригады скорой помощи, однако все усилия оказались напрасными.

В региональном СКР сообщили, что по факту смерти студента организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествие пообещали прокомментировать в министерстве образования региона.