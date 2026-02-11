Пострадал 11-летний мальчик: в Зеленоградском районе девочка попала под уголовную статью, распылив перцовку в школе

ВКонтакте

В Зеленоградском районе 16-летняя девочка распылила в школе перцовый баллончик, в результате пострадал один из учеников. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре Калининградской области и региональном СКР.

Установлено, что ЧП произошло 29 января в школьном коридоре. В результате 11-летний учащийся получил химические ожоги глаз. По данным знакомого с ситуацией источника, распылившая перцовку девушка является воспитанницей социального учреждения. Баллончик она взяла у подруги и решила использовать его по всей школе. Конкретные дети не были целью ученицы.

Прокуратура Зеленоградского района провела проверку по факту причинения телесных повреждений мальчику и внесла представление директору школы. Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновницы. В региональном СКР в отношении девочки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие ему. В рамках расследования будет проверена, как обеспечивается безопасность школьников и персонала учебного учреждения.