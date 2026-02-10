Вернулся из Израиля налегке: побег багажа с роскошными вещами довёл жителя Светлогорска до суда

ВКонтакте

Житель Светлогорска вернулся из поездки в Израиль без багажа — его чемодан с личными и ценными вещами бесследно пропал после перелёта в Домодедово. Подробности дела опубликовали в телеграм-канале Калининградского областного суда во вторник, 10 февраля.

В октябре 2024 года мужчина летел рейсом авиакомпании Red Wings по маршруту Тель-Авив — Яффа — Москва. По прилёте в Россию он обнаружил, что его чемодан в чехле весом около 20 кг так и не прибыл. Внутри находились личные вещи, в том числе дорогая одежда из натурального шёлка, новые покупки, янтарные чётки ручной работы, варган в деревянном футляре, а также вышитая картина, над которой владелец работал около пяти лет.

Сотрудники аэропорта Домодедово зафиксировали факт утраты багажа. Как только отведённый на розыск срок истёк, пассажир направил авиакомпании письменную претензию. В январе 2025-го перевозчик предложил выплатить компенсацию в размере 12 тысяч рублей, однако такая сумма мужчину не устроила.

Светлогорский городской суд, рассматривая дело, указал, что перевозчик несёт ответственность за утрату багажа в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Монреальской конвенцией. Размер выплаты определили с учётом пределов ответственности и курса специальных прав заимствования. С Red Wings решили взыскать 153 551 рубль и 15 копеек — сумма включает предложенную ранее компенсацию. Решение пока не вступило в законную силу.