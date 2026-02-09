Суд вынес приговор мужчине, который зарезал 29-летнего жениха своей падчерицы на Артиллерийской

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде вынесли приговор 51-летнему жителю Советска, который во время ссоры убил жениха своей приёмной дочери на улице Артиллерийской. О решении сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда в понедельник, 9 февраля.

Мужчина полностью признал вину. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд учёл признание вины, раскаяние и состояние здоровья жителя области как смягчающие обстоятельства.

Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С него также взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и 133 655 рублей материального ущерба в пользу матери погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу.