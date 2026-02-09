12:41

Суд вынес приговор мужчине, который зарезал 29-летнего жениха своей падчерицы на Артиллерийской

  1. Происшествия
Автор:
Суд вынес приговор мужчине, который зарезал 29-летнего жениха своей падчерицы на Артиллерийской - Новости Калининграда | Фото: канал пресс-службы Калининградского областного суда / Телеграм
Суд вынес приговор мужчине, который зарезал 29-летнего жениха своей падчерицы на Артиллерийской - Новости Калининграда | Фото: канал пресс-службы Калининградского областного суда / Телеграм
Фото: канал пресс-службы Калининградского областного суда / Телеграм

В Калининграде вынесли приговор 51-летнему жителю Советска, который во время ссоры убил жениха своей приёмной дочери на улице Артиллерийской. О решении сообщили в телеграм-канале Калининградского областного суда в понедельник, 9 февраля.

Мужчина полностью признал вину. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд учёл признание вины, раскаяние и состояние здоровья жителя области как смягчающие обстоятельства.

Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С него также взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и 133 655 рублей материального ущерба в пользу матери погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вечером 23 ноября 2024 года житель области был в гостях у падчерицы и её 29-летнего возлюбленного. Во время застолья отчим начал давать житейские советы, между мужчинами вспыхнула ссора. Разговор продолжили уже на улице, где перепалка обострилась: парень получил ножевой удар в грудь и скончался.

Тема:
Убийство на Артиллерийской: мужчина зарезал жениха падчерицы
Свежие новости по теме
Суд вынес приговор мужчине, который зарезал 29-летнего жениха своей падчерицы на Артиллерийской
09 февраля 2026
12:41
Дело 51-летнего мужчины, зарезавшего жениха падчерицы на Артиллерийской, передали в суд
18 ноября 2025
15:14
Убийство на Артиллерийской: калининградский суд арестовал 50-летнего мужчину, зарезавшего жениха дочери
25 ноября 2024
16:31
Поссорился с женихом падчерицы: в СК рассказали подробности убийства 29-летнего парня на Артиллерийской
25 ноября 2024
13:31
Калининградец зарезал жениха дочери: стали известны подробности убийства на Артиллерийской (видео с места трагедии)
24 ноября 2024
10:47
Все новости по теме
2 412
Суды Криминал