Три истории — один итог: за день калининградцы отдали мошенникам более 4,4 млн рублей

Мошенники только за сутки выманили у жителей Калининградской области более 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона в субботу, 7 февраля.

Среди пострадавших — врач военно-морского госпиталя, студентка и пенсионерка. Во всех случаях преступники использовали проверенные схемы психологического давления и обмана.

Медик из области в течение нескольких месяцев вела переписку с мошенниками, представлявшимися инвестиционными консультантами. Те пообещали женщине стабильный пассивный доход на бирже. В результате она перевела злоумышленникам 3 525 000 рублей — часть из них заняла.

Студентка из Калининграда стала жертвой фейковых «сотрудников» Росфинмониторинга и Минцифры. Ей сообщили о якобы неправомерном доступе к счёту и настояли на срочном переводе средств на «безопасный» счёт. Девушка перевела 1 006 800 рублей, включая накопления своих родителей.

Пенсионерке из Калининграда пришло письмо от якобы «союза художников». Пройдя по вложенной ссылке и введя коды из смс, она лишилась 208 000 рублей с кредитных карт.