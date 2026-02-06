ВКонтакте

В Гурьевском районе пенсионерка поверила «сотруднику банка» в домовом чате и отдала мошенникам 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 6 февраля.

В полицию обратилась 79-летняя жительница пос. Голубево. Она рассказала, что неизвестный разместил сообщение в домовом чате о предстоящем ремонте дома и попросил жильцов поставить подпись, перейдя по ссылке. Сам он представился сотрудником банка.

«Пенсионерка открыла ссылку, после чего увидела надпись на экране о якобы произошедшем сбое. Следующий звонок поступил от лжепредставителя казначейства. Женщине сообщили, что ее денежные средства принадлежат государству и их необходимо проверить. Под предлогом декларации денежных средств неизвестные убедили пенсионерку перевести сбережения на "безопасный счёт"», — рассказали в ведомстве.

Поверив мошенниках, пенсионерка перевела через банкомат все свои сбережения — более 1 400 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).