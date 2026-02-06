ВКонтакте

Шестерых жителей Калининградской области подозревают в хищении денег участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону в пятницу, 6 февраля.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 6 лиц, которые под предлогом помощи в оформлении документов для заключения контракта, получали от военнослужащих нотариально заверенные доверенности и незаконно получали доступ к их банковским счетам», — говорится в сообщении.

УФСБ России по Калининградской области обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, а также ко всем, кто располагает значимой информацией, с просьбой сообщить об этом по телефону 8 (4012) 214-885. Ведомство гарантирует конфиденциальность и анонимность обращений.