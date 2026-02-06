ВКонтакте

В Зеленоградске арестовали 16-летнего подростка, уговорившего двоих детей попробовать наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в пятницу, 6 февраля.

По версии следствия, 18 января 2026 года подросток предложил двум детям 2010 и 2011 годов рождения употребить каннабис. Несовершеннолетние согласились.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Следователь ходатайствовал о заключении парня под стражу, указав, что подросток обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, знает места жительства потерпевших и состоит под наблюдением в наркологическом диспансере. Оставаясь на свободе, он мог бы продолжить противоправную деятельность, скрыться от следствия и суда, оказать давление на потерпевших или свидетелей либо иным образом воспрепятствовать расследованию.

Суд удовлетворил ходатайство, парня заключат под стражу на два месяца — до 3 апреля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.