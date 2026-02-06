Смертельное падение 36-летнего рабочего с крыши на Киевской: в Калининграде дело прораба дошло до суда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении прораба, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при строительстве, приведшем к гибели человека. Об этом сообщили в региональном СКР в пятницу, 6 февраля.

По данным следствия, в мае 2025 года производитель работ допустил к выполнению кровельных работ на многоквартирном доме по улице Киевской 36-летнего мужчину, не прошедшего инструктаж и обучение по охране труда. На месте не были установлены строительные леса и трапы для безопасного передвижения по крыше. В результате рабочий упал с высоты четвёртого этажа и скончался на месте от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.