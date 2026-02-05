Калининградец решил стать спонсором экстремистской организации, теперь он может сесть на 8 лет

ВКонтакте

В Калининграде задержали местного жителя, который подозревается в спонсировании экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 5 февраля.

«Предварительно установлено, что гражданин, находясь на территории Калининградской области, осуществил перевод денежных средств на лицевой счёт организации, чья деятельность признана экстремистской. Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Подозреваемому грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.