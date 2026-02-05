В Калининградской области задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам обчищать пенсионерок

ВКонтакте

В Калининградской области задержали курьера, который помогал телефонным мошенникам обчищать пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, февраля.

Одной из пострадавших стала 78-летняя жительница Светлого. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником компании, обслуживающей домофон, и предложил обновить договор. Чтобы «подтвердить личность», пенсионерка назвала коды из СМС, после чего ей начали звонить якобы силовики. Под давлением угроз и уверений, что она подозревается в передаче информации «в пользу другого государства», женщину убедили «задекларировать» свои деньги. Калининградка сняла более 200 тысяч рублей, положила их в цветочный горшок и передала курьеру.

По аналогичной схеме мошенники обманули 74-летнюю жительницу Гвардейска — она отдала почти полмиллиона рублей.

Полицейские установили, что 21-летний житель региона работал курьером у мошенников и за вознаграждение забирал деньги у потерпевших. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Молодой человек арестован.