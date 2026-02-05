В Калининграде жильцы дома на Черепичной собирались на работу, а попали в хаммам (видео)

ВКонтакте

В Калининграде на улице Черепичной в подъезде жилого дома №11 прорвало батарею отопления, из-за аварии людям пришлось остаться в своих квартирах. Об этом «Клопс» сообщила читательница Ксения в четверг, 5 февраля.

По словам женщины, утром жильцы собирались на работу, в школы и детские сады, но спуститься вниз оказалось невозможно. На присланном видео — плотный пар, из-за которого почти ничего не видно: подъезд больше похож на баню.

Дозвониться до аварийных служб, как утверждает калининградка, жильцам дома не удаётся. На вызовы либо не отвечали, либо сообщали, что здание «не обслуживают». Информации о пострадавших пока нет.

Обновлено в 9:08

Как сообщили «Клопс» в региональном министерстве контроля (надзора), в подъезде дома прорвало радиатор отопления. Здание обслуживает ООО «ЖЭУ-29», специалисты уже приступили к устранению аварии. После устранения течи лестничные клетки приведут в порядок.

Если у вас произошла авария с батареями или отоплением, можно звонить по номеру 112 (единый номер экстренных служб), в городскую аварийную службу по отоплению — 004 или +7 (4012) 560-550, в диспетчерскую «Калининградтеплосети» — +7 (4012) 667-105 или 667-106, а также в аварийно-ремонтную службу по номеру +7 (4012) 96-53-28. Контакты своей управляющей компании обычно указаны в квитанциях за ЖКХ.