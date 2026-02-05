В Светлогорске семья с двумя детьми отравилась угарным газом

ВКонтакте

В Светлогорске утром двое взрослых и дети 8 и 9 лет отравилась угарным газом в квартире на улице Преображенского. Об этом сообщили в группе МЧС Калининградской области во «ВКонтакте» в четверг, 5 февраля.

Сигнал о резком ухудшении самочувствия поступил оператору «Системы-112». По информации дежурного территориального центра медицины катастроф, причиной происшествия стало отравление угарным газом.

Всем пострадавшим оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. Возгорания в квартире не было, силы и техника МЧС не привлекались. На месте работала газовая служба.

В ведомстве напомнили жителям региона о мерах профилактики отравления угарным газом. Спасатели рекомендуют обеспечивать приток свежего воздуха при работе газовых колонок и котлов, регулярно проверять исправность оборудования и дымоходов, не использовать поломанные или самовольно переоборудованные приборы, а также не оставлять их без присмотра.

При появлении головокружения, тошноты или слабости необходимо немедленно выключить газ, открыть окна и вызвать экстренные службы. В МЧС также советуют устанавливать в жилых помещениях специальные датчики, которые вовремя сообщат об утечке.