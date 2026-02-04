Водитель в тяжёлом состоянии: что известно о столкновении уазика с локомотивом в Калининградской области

ВКонтакте

Водитель автомобиля УАЗ, столкнувшегося с локомотивом в Гвардейском районе, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Подробности ДТП на железной дороге «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Первое сообщение об аварии на переезде в Озерках поступило в 13:00 от оператора «112». На тот момент было известно, что в машине находилось три человека. На место направили спасателей МЧС России.

Вскоре информацию уточнили в ОАО РЖД. По данным железнодорожников, автомобиль выехал на пути и в этот момент на него наехал локомотив, который следовал без вагонного состава по маршруту Калининград — Чернышевское. Как сообщили в РЖД, из-за происшествия задержек железнодорожного сообщения не было.

Трое человек сами выбрались из машины. Помощь спасателей им не потребовалась. По информации центра медицины катастроф, состояние двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное. Третий мужчина 1979 года рождения был госпитализирован в Калининградскую областную клиническую больницу в тяжёлом состоянии. По данным источника, не подтверждённым официально, мужчине стало плохо уже после аварии на фоне стресса.