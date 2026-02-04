Автомобиль без бока: появилось видео с места ДТП в Озерках, где УАЗ выехал под тепловоз и пострадали люди

ВКонтакте

В полиции опубликовали видео с места аварии в посёлке Озерки Гвардейского района, где автомобиль выехал на ж/д пути и столкнулся с тепловозом. Информацию опубликовали в телеграм-канале областной Госавтоинспекции в среду, 4 февраля.

Авария произошла на 20 км дороги Калининград — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман. Сообщается, что все пострадавшие — водитель и двое пассажиров автомобиля УАЗ — получили травмы, их увезли в больницу.