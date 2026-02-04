В Калининграде ребёнок вылез в окно на третьем этаже, соседи спасли его до приезда МЧС

ВКонтакте

В Калининграде четырёхлетний ребёнок оказался в опасности, выбравшись в открытое окно на третьем этаже. Об этом сообщает МЧС региона в среду, 4 февраля.

ЧП произошло на ул. Левитана. Ситуацию вовремя заметили соседи. До прибытия экстренных служб они самостоятельно вскрыли замок квартиры и вытащили мальчика. По данным спасателей, ребёнок не пострадал. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.