Калининградец выплатил долг по кредиту в 1,15 млн рублей после ареста счетов и недвижимости

Арест банковских счетов и ограничения на операции с недвижимостью помогли судебным приставам в Калининграде добиться полного погашения крупной кредитной задолженности. Об этом сообщили в УФССП России по региону в среду, 4 февраля.

Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов Московского района Калининграда. Местный житель задолжал по потребительскому кредиту 1,15 млн рублей, и суд постановил взыскать эту сумму в принудительном порядке.

В рамках дела приставы наложили арест на счета должника, обратили взыскание на его зарплату, а также ввели запрет на регистрационные действия в отношении имущества. Под ограничения попали квартира площадью 55 кв. метров и жилой дом на 263 кв. метра. Принятых мер оказалось достаточно: калининградец полностью рассчитался с долгом. Ограничения сняли только после того, как он дополнительно оплатил исполнительский сбор в размере 80 тысяч рублей.

Средства перечислили взыскателю и в консолидированный бюджет государства.