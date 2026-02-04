Разбила лицо о поручень: калининградка рассказала, что происходило в автобусе, въехавшем в столб на площади Победы

ВКонтакте

Одной из пострадавших в ДТП с автобусом на площади Победы в Калининграде стала 42-летняя пассажирка, упавшая в салоне и получившая ушиб. Вероника рассказала, как произошла авария.

Утром в среду, 4 февраля, женщина ехала в центр со стороны Шоссейного. Говорит, что автобус шёл как-то странно: всю дорогу дёргался. На остановке около Южного вокзала по скользкому тротуару к открытым дверям еле пробралась пожилая женщина.

«Она боялась упасть, шла потихоньку и едва успела зайти — водитель захлопнул двери и тронулся. На площади он повернул к остановке на Черняховского.

Даже не знаю, как всё получилось: удар — и все, кто стоял, повалились!

Я собиралась выходить и стояла у двери. Завалилась, стукнулась то ли о поручень, то ли о стекло. Сразу почувствовала, что ушиблась головой и бровью. Уже когда пришла на работу, увидела, что на лбу ссадина, правый глаз отёк, вокруг фиолетовый синяк. Болит рука», — рассказывает Вероника.

По её словам, в проходе стояло человек десять, и все они рухнули во время столкновения. Оказавшийся рядом с Вероникой парень помог ей подняться. На месте перед центральной площадкой, где обычно едут мамы с колясками, сидела женщина — она разбила лицо о поручень.

Она истекала кровью, а кондуктор к ней даже не подошла.

Ещё одна женщина проехала несколько остановок и, видимо, неудачно упала. Я видела, как она хромала, прямо волочила ногу за собой. Она потом вышла на улицу и вызывала себе скорую», — рассказывает собеседница «Клопс».

Вероника часто ездит на этом автобусе и запомнила одного неаккуратного водителя. На этот раз она решила заглянуть в кабину и убедилась — это опять он.

«У него обычно там и наушники, и телефон, и ещё умудряется семки грызть в дороге! — возмущается пассажирка. — Я после этой поездки вся извалялась. Грязная, зашла в магазин, в примерочную, обтёрлась маленько — и на работу. Хожу с синяком, рука не поднимается. Вечером поеду в БСМП».