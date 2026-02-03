Полицейские в Калининграде ищут родителей маленькой девочки, найденной на автовокзале

ВКонтакте

В Калининграде полицейские уже несколько часов пытаются отыскать родителей маленькой девочки, которую нашли на автовокзале. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Малышку обнаружили около полудня и вызвали сотрудников полиции. Девочку доставили в отдел на улице Октябрьской.

К настоящему моменту установлено, что противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось. Заявлений о его пропаже пока не поступало.

Сотрудники УМВД устанавливают личность девочки и ищут её законных представителей, чтобы понять, как она оказалась одна на вокзале.