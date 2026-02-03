Забирали с остановки и срочно оперировали: в Калининграде мужчина потерял стопу из-за обморожения

ВКонтакте

В Калининграде с остановки общественного транспорта в приёмное отделение БСМП доставили мужчину с тяжёлым обморожением стоп. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале БСМП во вторник, 3 февраля.

Ситуация произошла несколько дней назад. Пациент жаловался на умеренные боли в нижней части ног. При осмотре врачи установили, что правая стопа наполовину почернела, граница поражения чётко выражена, чувствительность и движения отсутствуют, а на нескольких пальцах левой есть серьёзные повреждения тканей.

Медики диагностировали гангрену правой стопы на фоне отморожения четвёртой степени. С учётом тяжести состояния пациенту ампутировали поражённую часть ноги.

В БСМП напомнили, что в условиях сильных морозов категорически нельзя выходить на улицу без варежек или перчаток, шапки и шарфа, носить летнюю обувь, а также находиться на холоде в состоянии алкогольного опьянения. Врачи рекомендуют одеваться многослойно, использовать дополнительную тёплую одежду и после возвращения в помещение согреваться горячим чаем.

Медики также призывают калининградцев не проходить мимо людей, которые плохо себя чувствуют или замерзают, вызывать нуждающимся помощь.

При подозрении на обморожение необходимо срочно обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства или в приёмное отделение ЦГКБ на улице Летней, 3. Учреждение работает круглосуточно.