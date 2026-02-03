В Зеленоградске одну из многострадальных магнолий закатали в снег при разгрузке товара у магазина

ВКонтакте

В Зеленоградске при подвозе товара в продовольственный магазин большегруз повредил очередную магнолию в сквере у «Мурариума». Об этом, ссылаясь на заявление городских активистов, пишет газета «Волна» в своём телеграм-канале.

Саженец оказался частично «закатан» в снег, и теперь жители опасаются, что остальные деревья постигнет та же участь. Администрацию просят огородить растения и принять более радикальные меры, чтобы ограничить доступ машин к пешеходной зоне. Активисты отмечают, что перестановки бетонных кубов уже не помогают — автомобилисты находят новые пути объезда.

Озеленители признали, что подпорные колья и ветви магнолии действительно были сломаны при разгрузке товара. С руководством магазина провели профилактическую беседу, специалисты установили новые опоры и усилили защиту дерева дополнительными бетонными блоками. За состоянием «пострадавшей» будут наблюдать — если погибнет, весной её заменят новой.