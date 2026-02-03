В Калининграде экс-глава полиграфической фирмы получил условный срок за уход от налогов на 64 млн рублей

ВКонтакте

В Калининграде бывшего руководителя двух компаний приговорили к условному осуждению за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что в 2018–2020 годах предприниматель заключал фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Бизнесмен включал несуществующие расходы в налоговые декларации, чтобы уменьшить сумму обязательных платежей. Ущерб бюджету превысил 64 млн рублей, прокуратура подала иск о его возмещении.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере»). Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В этот период бизнесмену запрещено менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, он также обязан дважды в месяц являться на регистрацию.

Согласно информации RUGRAD, с 2018-го ода бизнесмен возглавлял калининградское предприятие по производству упаковки. В 2024 году компания понесла убыток в 65,7 млн рублей, а в июне 2025-го её признали банкротом. До декабря того же года калининградец также занимал должность гендиректора в типографии, которая за 2024-го отчиталась о выручке в 108,6 млн рублей. Кроме того, до сентября 2025 года фигурант дела руководил зарегистрированной в Москве фирмой, связанной с сельским хозяйством.