Стрела задела ЛЭП: в Зеленоградске осудили крановщика, по вине которого убило током заказчика работ

В Зеленоградске осудили крановщика, из-за неосторожности которого погиб заказчик работ. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

Местный житель купил морской контейнер, чтобы поставить его на своём земельном участке. Мужчина нанял водителя автокрана и 12 декабря 2024 года вместе с ним отправился к месту работ.

Поднимая контейнер, крановщик «не обеспечил безопасное расстояние от стрелы автокрана до линии электропередач, хотя должен был и мог это сделать». Стрела коснулась ЛЭП. В это время хозяин участка придерживал контейнер и в результате погиб от удара током.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Его действия квалифицированы судом по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в частности, состояние здоровья, положительные характеристики, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Зеленоградский районный суд приговорил мужчину к исправительным работам на срок девять месяцев с удержанием в доход государства 10% от заработной платы. С осуждённого взыскали также 700 тысяч рублей в пользу жены погибшего в качестве возмещения морального ущерба, причинённого преступлением.