В Калининграде на Горького устраняют утечку: в ряде домов до вечера не будет воды

В Калининграде на пересечении улиц Горького и Зелёной произошла авария на сетях водоснабжения. Областной «Водоканал» ведёт работы по устранению утечки, сообщили в пресс-службе предприятия во вторник, 3 февраля.
С 10:00 до 18:00 возможны перебои с водоснабжением в домах №117–139 и №177–187 на улице Горького. В компании уточнили, что после ликвидации аварии начнут устранять её последствия.
«Все службы <...> находятся в режиме повышенной готовности и продолжают оперативно ликвидировать аварии в режиме 24/7 в порядке приоритета и там, где есть угроза отключения воды у жителей», — добавили в «Водоканале».
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: (8 4012) 555-151, доб. 1.
С начала года в Калининграде случилось более сотни аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. В компании объясняют: коммуникации не выдерживают резких перепадов температур и суровой погоды, которая обрушилась на регион этой зимой. Обычно бывает одна-две аварии в день, сейчас — в несколько раз больше.
Из-за прорыва трубы на Емельянова общественный транспорт идёт с задержкой в 20 минут. Ещё одну утечку зафиксировали на улице Кирова.