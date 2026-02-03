В Калининграде на Горького устраняют утечку: в ряде домов до вечера не будет воды

ВКонтакте

В Калининграде на пересечении улиц Горького и Зелёной произошла авария на сетях водоснабжения. Областной «Водоканал» ведёт работы по устранению утечки, сообщили в пресс-службе предприятия во вторник, 3 февраля.

С 10:00 до 18:00 возможны перебои с водоснабжением в домах №117–139 и №177–187 на улице Горького. В компании уточнили, что после ликвидации аварии начнут устранять её последствия.

«Все службы <...> находятся в режиме повышенной готовности и продолжают оперативно ликвидировать аварии в режиме 24/7 в порядке приоритета и там, где есть угроза отключения воды у жителей», — добавили в «Водоканале».

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: (8 4012) 555-151, доб. 1.

С начала года в Калининграде случилось более сотни аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. В компании объясняют: коммуникации не выдерживают резких перепадов температур и суровой погоды, которая обрушилась на регион этой зимой. Обычно бывает одна-две аварии в день, сейчас — в несколько раз больше.