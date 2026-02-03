ВКонтакте

В Черняховском районе на территории мемориала в честь победы русской армии в битве при Гросс-Егерсдорфе пасутся бараны. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, последние несколько недель отара находилась там постоянно. «Вся территория памятника загажена навозом, — отметил собеседник «Клопс». — Место святое, нельзя его так уничтожать. Этих баранов постоянно пасут здесь. В прошлом году они были около Междуречья, зашли на территорию кладбища. Мы написали заявление в природоохранную прокуратуру, собрали 85 подписей, но проблема так и не решена».

Местные жители добавили, что мемориал в честь победы русского оружия в одной из битв Семилетней войны атакуют не только бараны: «Там как-то даже пасли стадо коров».

«Клопс» направил запрос в органы власти региона с просьбой прокомментировать ситуацию.

30 августа 1757 года во время Семилетней войны 1756-1763 годов у селения Гросс-Егерсдорф (сейчас не существует) и Норкиттен (Междуречье) западнее Инстербурга (Черняховск) русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Степана Апраксина нанесла поражение прусским войскам, во главе которых стоял генерал-фельдмаршал Иоганн фон Левальд.