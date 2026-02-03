В Уфе девятиклассник устроил стрельбу и взорвал петарду в гимназии

В уфимской гимназии №16 один из учеников 9 класса принёс на урок страйкбольное оружие, выстрелил в одноклассников и учителя. Никто не пострадал, уточнили в телеграм-канале МВД по Башкортостану во вторник, 3 февраля.
Информация о случившемся поступила в дежурную часть полиции около 11:00. На место происшествия выехали сотрудники МВД, Росгвардии и экстренных служб. Подростка задержали.
«По предварительным данным, ученик прошёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он выстрелил в учителя и троих одноклассников, после чего взорвал петарду», — рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров, ситуация находится на контроле. Сейчас власти выясняют подробности.
В январе в одном из лицеев Нижнекамска подросток напал с ножом на техничку и нанёс ей резаные раны. Молодого человека собирались отправить на психиатрическую экспертизу.