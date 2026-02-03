«Уровень воды превышает пороги машины»: водители рекомендуют объезжать ул. Подполковника Емельянова по окружной

ВКонтакте

Водители рекомендуют объезжать ул. Подполковника Емельянова по окружной. Проезжая часть заполнилась водой, которая замерзая превращает дорогу в каток. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

«Только что проезжала, рабочих нет! Пробка огромная! Уровень воды превышает пороги машины», — рассказала калининградка Дарья.

Местные жители уверяют, что не могут дозвониться до аварийной службы «Водоканала» уже почти сутки.

«Вот такая красота происходит на улице Емельянова. Вода льётся со второго февраля примерно с 15 часов или даже раньше. Как смогли, засняли», — прокомментировали читатели «Клопс» присланное видео.