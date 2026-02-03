«Уровень воды превышает пороги машины»: водители рекомендуют объезжать ул. Подполковника Емельянова по окружной

Водители рекомендуют объезжать ул. Подполковника Емельянова по окружной. Проезжая часть заполнилась водой, которая замерзая превращает дорогу в каток. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
«Только что проезжала, рабочих нет! Пробка огромная! Уровень воды превышает пороги машины», — рассказала калининградка Дарья.
Местные жители уверяют, что не могут дозвониться до аварийной службы «Водоканала» уже почти сутки.
«Вот такая красота происходит на улице Емельянова. Вода льётся со второго февраля примерно с 15 часов или даже раньше. Как смогли, засняли», — прокомментировали читатели «Клопс» присланное видео.
В областном «Водоканале» пояснили, что аварийная бригада приступила к ликвидации утечки на улице Подполковника Емельянова, 58-64. Когда воду остановят, займутся очисткой проезжей части ото льда. При этом жильцы соседних домов на время работ могут остаться без воды.
«Заявки обрабатываются в порядке очереди в зависимости от серьёзности утечки и степени аварийности. К сожалению, из-за экстремальных погодных условий аварийные ситуации на коммунальных сетях сейчас случаются чаще. Бригады «Водоканала» делают всё возможное для скорейшего разрешения ситуации», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Из-за прорыва трубы на ул. Подполковника Емельянова общественный транспорт идёт с задержкой в 20 минут.