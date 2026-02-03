Из-за прорыва трубы на Подполковника Емельянова общественный транспорт идёт с задержкой в 20 минут

ВКонтакте

В ночь со 2 на 3 февраля ещё в двух районах Калининграда прорвало трубы. Из-за аварии на ул. Подполковника Емельянова общественный транспорт идёт с задержкой. Об этом сообщили в городском Центре организации движения и пассажирских перевозок.

«В связи с прорывом трубы на ул. Емельянова отставание от расписания на маршрутах общественного транспорта, следующих по направлению в центр, достигает 15-20 минут», — говорится в сообщении.

Аварийные бригады областного «Водоканала» смогли оперативно ликвидировать серьёзную утечку, которая произошла на водопроводе на ул. Кирова. Как сообщили в организации, сейчас водоснабжение жилых домов микрорайона полностью восстановлено.