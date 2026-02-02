Врачам, осуждённым за убийство недоношенного ребёнка в калининградском роддоме, снизили сроки заключения

ВКонтакте

Калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, осуждённым за убийство недоношенного ребёнка в роддоме №4, незначительно снизили сроки заключения. Об этом «Клопс» рассказал адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

В понедельник, 2 февраля, состоялось заседание в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Были выслушаны доводы защиты осуждённых и снижены сроки наказания: Элине Сушкевич — до 8 лет и 10 месяцев лишения свободы (вместо 9 лет), Елене Белой — до 9 лет и 3 месяцев (вместо 9,5 года). Суд учёл наличие у Белой несовершеннолетнего ребёнка. Апелляционные жалобы врачей об отмене приговора не были удовлетворены.

«Суд решил отделаться, скажем так, незначительным снижением срока. Не знаю, может, в надежде, что сторона защиты не будет обжаловать это решение. Но намерение обжаловать у нас есть. Дальше будем обжаловать в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда в порядке сплошной кассации. Естественно, с апелляционным определением, состоявшимся сегодня, мы не согласны, поэтому пойдём обжаловать», — пояснил адвокат Бабасов.

Защитник пояснил, что полностью оправдать обоих медиков вышестоящие суды не могут, так как дело рассматривалось присяжными заседателями. Вышестоящие истанции могут лишь отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение, заново собрать коллегию присяжных и добиваться оправдательного вердикта.

«Таков процессуальный порядок. Подсудимые готовы и дальше доказывать свою невиновность — соответственно, мы будем всячески помогать им в этом», — добавил защитник.

По словам Камиля Бабасова, сейчас Белая и Сушкевич находятся в ФКУ СИЗО-5 Перми ГУ ФСИН по Пермскому краю — приговор только сегодня вступил в силу. Калининградки сидят в разных камерах. В последнем судебном заседании они принимали участие посредством видеоконференцсвязи.