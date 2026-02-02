В калининградском СНТ загорелся двухэтажный дом, погибла женщина (фото)

ВКонтакте

В калининградском садовом товариществе «Сад-9» загорелось двухэтажное здание. Об этом МЧС Калининградской области рассказывает в понедельник, 2 февраля.

Трагедия произошла в Зелёном проезде. Сообщается, что огонь вспыхнул в комнате дома на две семьи. Площадь пожара составила около 15 м2, на место ЧП выехали 22 спасателя и пять машин спецтехники. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на соседние помещения.

Из горящей квартиры спасли кошку. Во время тушения огня в доме обнаружили женщину без признаков жизни. Причины пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России.