Калининградец загадочно исчез накануне Нового года, жена не теряет надежды найти его живым

В Калининграде больше месяца разыскивают 76‑летнего Александра Елисина, который пропал накануне Нового года. Супруга мужчины Валентина Николаевна рассказала «Клопс», как в последний раз видела мужа.

Обещал встретить и не пришёл

Утром 30 декабря Александр Павлович проводил жену на работу. Затем вернулся домой — пара живёт на Дзержинского. Около полудня в этот же день он снова заехал к Валентине Николаевне, пообедал и вышел из магазина. Куда пенсионер направился дальше, неизвестно. Камеры уловили только, как Александр Павлович выходит из супермаркета — и после этого он как в воду канул.

«Я днём ему говорю: «Саша, придёшь вечером меня встретить?» — «Хорошо». И всё, больше я его не видела», — рассказывает калининградка.

После работы Валентина Николаевна не дождалась мужа и поехала домой одна. В квартире всё было в порядке, супруг оставил на столе квитанцию. Создавалось впечатление, что после полудня он домой и не возвращался. Жена подождала ещё немного и в тот же вечер вызвала полицию, заявив о пропаже близкого человека.

Мог задремать в автобусе и заблудиться

По словам Валентины Николаевны, муж мог поехать в центр города, на Центральный рынок, где часто бывал.

«Денег у него было рублей триста, может, с мелочью. Он обычно покупал на рынке себе кофе и булочку. Мог и дома ещё взять денег, и в сумке у меня были, но не взял. Телефона при нём не было — старый утопил, а новым пользоваться не научился. Я хотела ему самый простой кнопочный купить, но не успела. Ещё с собой у него было пенсионное удостоверение и проездной», — рассказывает Валентина Николаевна.

Она добавляет, что не замечала серьёзных странностей или изменений в поведении мужа. Иногда Александр Павлович переспрашивал, мог что-то забыть, но провалами в памяти не страдал.

Женщина предполагает, что муж мог задремать в автобусе и уехать на конечную остановку, а потом заплутать.

«Я на всякий случай клала ему в карман записки с номерами телефонов родных и адресом. Он понимал, что если вдруг заблудится, может обратиться за помощью, попросить позвонить мне», — добавляет собеседница «Клопс».

Расклеила объявления

Позже Валентина Николаевна узнала, что на камерах в районе Невского заметили похожего мужчину. Он спрашивал дорогу. В полиции эту версию проверили, но увы — это был не Александр Павлович.

Женщина обратилась к волонтёрам, которые разместили информацию о пропавшем в сети. Вместе с добровольцами Валентина Николаевна расклеивала объявления на остановках.

«Я и на рынок ходила с его фотографиями. Там многие его помнили, но сказали, что в тот день не видели и после этого больше не встречали», — говорит расстроенная женщина.

В ПСО «Запад» сообщили, что последняя поездка Елисина по карте «Волна Балтики» зафиксирована 30 декабря 2025 года. Волонтёры и полиция обзвонили больницы, проверили морги — похожего человека нигде нет. На данный момент нет никакой информации о том, где может находиться Александр Павлович.

Приметы Александра Елисина

На вид 70 лет, худощавый, рост около 170 см, походка шаркающая: ходит, чуть наклонившись вперёд. Волосы короткие седые, был одет в тёмные джинсы, тёмные ботинки, серый свитер, шапку и шарф такого же цвета, тёмно-синюю куртку.