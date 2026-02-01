«Без света, тепла и воды в самый мороз»: жители Гурьевского района пожаловались на внезапные отключения

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Морозное утро в Гурьевском районе для части жителей прошло без привычных коммунальных удобств — в домах пропали свет, тепло и вода. Сообщения от читателей начали поступать в «Клопс» с 9:50.

Отключения затронули частные дома и многоквартирные здания. Люди жаловались, что в разгар сильных морозов в квартирах быстро стало холодно: «Здесь же есть дети! Кто-то даст понимание, когда это всё закончится?»

«Клопс» обратился за комментарием в «Россети Янтарь». В компании сообщили, что электроснабжение на улице Кронштадтской в Гурьевске и в посёлке Голубево нарушилось из-за отключения воздушных линий напряжением 15 кВ. Специалисты выехали на место после поступления жалоб и провели необходимые работы, сейчас свет жителям вернули.

В организации работает бесплатная круглосуточная горячая линия: 8 800 220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.